Marmaray'da Kadınların Fotoğrafını Çeken Şüpheli Yakalandı

Marmaray'da Kadınların Fotoğrafını Çeken Şüpheli Yakalandı
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Marmaray'da Kadınların Fotoğrafını Çeken Şüpheli Yakalandı
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İstanbul'da Marmaray'da kadınların fotoğrafını çeken bir şahıs, diğer yolcuların müdahalesiyle yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Marmaray'da kadınların fotoğrafını çeken şüpheli yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'da Marmaray'da iddiaya göre kadınların fotoğrafını çeken şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 31 Mayıs'ta Marmaray'da bir adam, kadınların görüntüsünü çekerken yakalandı. Olaya tepki gösteren diğer yolcular, adamın elinden telefonu alarak görüntüleri sildi. Sosyal medyada paylaşılan olay üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şahsın İ.E.Y. olduğunu tespit etti. Şahıs Tuzla'da ikamet ettiği evde yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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