Marmaray'da arıza yoğunluğa neden oldu, vatandaşlar isyan etti
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Marmaray'da arıza yoğunluğa neden oldu, vatandaşlar isyan ettiİSTANBUL Marmaray'da arızası nedeniyle seferlerde aksamalar meydana geldi.
Marmaray'da arıza yoğunluğa neden oldu, vatandaşlar isyan etti
İSTANBUL Marmaray'da arızası nedeniyle seferlerde aksamalar meydana geldi. Üsküdar istasyonunda yoğunluk yaşanırken, vatandaşlar tepkilerini sosyal medyadan gösterdi.
Bugün sabah saatlerinde Marmaray'da yaşanan arıza nedeniyle seferlerde aksamalar meydana geldi. Üsküdar istasyonunda arıza nedeniyle yoğunluk oluştu. Sabah işe gitmek için Marmaray'ı kullanmak isteyen vatandaşlar uzun süre trenin gelmemesi nedeniyle yoğunluğa isyan etti.