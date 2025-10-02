Haberler

Marmara Denizi'nde Deprem: Yalova'da Panik Anları

Marmara Denizi'nde yaşanan 5.0 büyüklüğündeki deprem Yalova'da da hissedildi. Deprem, panik halinde kaçışan vatandaşların görüntülerine yansıdı.

Marmara Denizi'nde öğle saatlerinde yaşanan deprem Yalova'da da hissedildi. Apartmanlardaki ve iş merkezlerindeki vatandaşlar panikle kaçıştı.

Marmaraereğlisi'ndeki 5.0 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'la birlikte Bursa, Yalova, Balıkesir ve çevre illerde de hissedildi. Yalova'da bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde vatandaşların ve esnafın kaçış anları yansıdı. Alışveriş yapan vatandaşların da çarşıdaki kaçışmaları başka bir güvenlik kamerasına yansıdı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
