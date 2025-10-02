Marmara Denizi'nde Deprem: Yalova'da Panik Anları

Marmara Denizi'nde öğle saatlerinde yaşanan deprem Yalova'da da hissedildi. Apartmanlardaki ve iş merkezlerindeki vatandaşlar panikle kaçıştı.

Marmaraereğlisi'ndeki 5.0 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'la birlikte Bursa, Yalova, Balıkesir ve çevre illerde de hissedildi. Yalova'da bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde vatandaşların ve esnafın kaçış anları yansıdı. Alışveriş yapan vatandaşların da çarşıdaki kaçışmaları başka bir güvenlik kamerasına yansıdı. - YALOVA