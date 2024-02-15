Marmara Denizi'nde Batan Kuru Yük Gemisinin Enkazına Ulaşıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Marmara Denizi'nde batan "Batuhan A" adlı kuru yük gemisini arama faaliyetlerinde enkaz görüntüsüne ulaşıldığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Balıkesir'in Marmara Adası'ndan Bursa'nın Gemlik ilçesine yük taşırken saat 06.32'de acil durum sinyali bildiren ve saat 07.12'de sinyal kesilen 69 metrelik Batuhan A isimli kargo gemisini arama kurtarma çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Marmara Denizi'nin İmralı Adası'nın güneybatısında 6 mürettebatın bulunduğu Batuhan A kuru yük gemisini arama faaliyetlerinde enkaz görüntüsüne ulaşıldı. Deniz Kuvvetlerine bağlı sonar kabiliyetli gemi tarafından 51 metrede geminin enkaz görüntüsüne ulaşıldı. Söz konusu enkaz görüntüsünün gemiye ait olup olmadığının teyidi için dalış planlaması yapılacaktır" denildi. - ANKARA