Marmara Denizi'nde 6.2 Büyüklüğünde Deprem: Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'de Hissedildi

Marmara Denizi'nde saat 12.49'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'de hissedildi.

Deprem Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de de hissedilirken, ilk veriler paylaşıldı. Vatandaşların sokağa çıktığı ve kısa süreli paniğe yol açan deprem sonrasında şu ana kadar can veya mal kaybına ilişkin herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi.

Vatandaşlardan Kader Sürücemiş, "Deprem olunca panikledik ve dışarı çıktık. Yaklaşık 4- 5 saniye sürdü, korktuk" dedi.

Saraçlar Caddesi'ndeki iş yerinin 2. katından hızlıca inen Gizem Yağmur, "Deprem olunca iş yerindeki saatler sallanmaya başladı. Hemen aşağı indik. Deprem burada bu şekilde yaşandı ise İstanbul ve Tekirdağ'ı düşünemiyorum. Allah korusun" dedi.

Yetkililer, bölgedeki sarsıntının ardından yaşanabilecek artçı depremlere karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Kırklareli'nde evinde depreme yakalanan Şirin Omaç da çok korktuğunu söyledi.

Omaç, hemen ailesini aradığını ifade etti. - KIRKLARELİ