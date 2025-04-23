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Marmara'da 6.2 Büyüklüğünde Deprem: Karasu Limanı'ndaki Tırların Sallandığı Anlar Kaydedildi

Marmara'da 6.2 Büyüklüğünde Deprem: Karasu Limanı'ndaki Tırların Sallandığı Anlar Kaydedildi
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Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem Sakarya'da hissedildi. Karasu Limanı'nda araç içi kamerasıyla kaydedilen görüntüde tırların büyük bir sarsıntıyla sallandığı anlar yer aldı.

Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen ve Sakarya'da da hissedilen 6.2'lik depremin şiddetini gözler önüne seren bir görüntü ortaya çıktı. Karasu Limanı'nda tırların adeta beşik gibi sallandığı anlar araç içi kamerasına yansıdı.

Öğle saatlerinde Sakarya başta olmak üzere tüm Marmara'da hissedilen ve merkez üssü Marmara Denizi olan 6.2'lik deprem sonrasında vatandaşlar sokaklara döküldü. Paniğe yol açan deprem anında Karasu Limanı'nda araç içi kamerasınca kaydedilen görüntü ise depremin büyüklüğünü gözler önüne serdi. Limandaki tırların adeta beşik gibi sallandığı anlarda, sürücülerin panik halinde "Deprem mi oluyor, ne oluyor" sözleri duyuldu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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