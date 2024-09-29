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Marmara Bölgesi Akredite Ekipleri Kampı Uludağ'da Gerçekleşti

Marmara Bölgesi Akredite Ekipleri Kampı Uludağ'da Gerçekleşti
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AFAD tarafından düzenlenen Marmara Bölgesi Akredite Ekipleri Kampı, 10 ilden 59 ekibin katılımıyla Uludağ'da yapıldı. Kamp süresince çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Afetlere karşı çalışma kültürünü geliştirmek ve koordinasyon içerisinde hareket etme kabiliyeti kazanmak hedefiyle düzenlenen Marmara Bölgesi Akredite Ekipleri Kampı, 10 ilden 59 ekip, 169 araç ve 700 personelin katılımıyla Uludağ'da gerçekleşti.

Afad Başkanlığı koordinasyonunda, Bursa Valiliği İl AFAD Müdürlüğü tarafından düzenlenen Marmara Bölgesi Akredite Ekipleri Kampı, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Edirne, Kırıkkale, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova olmak üzere 10 ilden 59 ekip, 169 araç ve 700 personelin katılımı ile gerçekleştirildi. Uludağ Kocayayla mevkiinde gerçekleştirilen kamp programı faaliyetleri 3 farklı lokasyonda yürütüldü. Ana yerleşke olan Kocayayla mevkiinde oryantiring parkurunda 7 ekipten 24 kişi, GPS parkurunda 18 ekipten 69 kişi, voleybol etkinliğine 10 ekipten 60 kişi, okçuluk faaliyetine 1 ekipten 10 kişi, 9 kilometre trekking faaliyeti ise 32 ekipten 182 kişiyle gerçekleştirildi.

Gelemiç lokasyonunda ise tırmanış parkurunda 8 ekipten 21 kişi, rafting parkurunda 3 ekipten 8 kişi, kanyon geçişi faaliyeti de 11 ekipten 24 kişiyle yürütüldü. Haydar lokasyonunda ise kaplıca faaliyetine 3 ekipten 15 kişi katıldı. 10 ilden 59 ekip ve 700 personelin katılımı ile düzenlenen AFAD Akredite Ekipler Marmara Bölgesel Kampının ikinci gününde, Bursa Valisi Erol Ayyıldız ile AFAD Başkanı Vali Okay Memiş'in katılımlarıyla değerlendirme toplantısı düzenlendi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Marmara Bölgesi Marmara Sağlık Uludağ bursa Yerel Yaşam AFAD

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