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Marmara Belediyesi'nden deprem bölgesine konteyner desteği

Yerel Haberler

Marmara Belediyesi'nden deprem bölgesine konteyner desteği

Balıkesir'in Marmara ilçesinde Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy'un talebi üzerine, Marmara Mermerciler Derneği ve İş Adamlarının desteği ile Gölbaşı ilçesinde görev yapan sağlık personelinin konaklaması için bölgeye çok sayıda konteyner gönderildi.

Balıkesir'in Marmara ilçesinde Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy'un talebi üzerine, Marmara Mermerciler Derneği ve İş Adamlarının desteği ile Gölbaşı ilçesinde görev yapan sağlık personelinin konaklaması için bölgeye çok sayıda konteyner gönderildi.

Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Yaşadığımız üzücü deprem sonrası Marmara Kaymakamı Murat Çiçek'in Adıyaman Gölbaşı'nda görevlendirilmesinin üzerine kendisinin yönlendirmesi ve Marmara Mermerciler Derneği İş Adamlarının desteği sayesinde Gölbaşı Devlet Hastanesi personelinin konaklamaları, depremzedelere daha iyi hizmet verebilmeleri için bölgedeki koordinasyon merkezini oluşturmak bizlere nasip oldu. Vesile olanlardan katkıda bulunanlardan Allah razı olsun." dedi.

Gölbaşı İlçesi ile kardeş ilçe olmak istediklerini belirten Başkan Aksoy, Gölbaşı ile yaraları birlikte sarmaya gönüllü olduklarını sözlerine ekledi. - BALIKESİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Süleyman Aksoy Balıkesir Hisarcık Marmara Yerel Haberler

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