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Marketlerde tatlı ve şeker denetimi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Marketlerde tatlı ve şeker denetimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde marketleri ve tatlı imalatı yapan işletmeleri denetledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde marketleri ve tatlı imalatı yapan işletmeleri denetledi.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi marketler ile tatlı satışı yapan işletmelere yönelik denetim yapıyor. Tatlı, şeker ve çikolata gibi bayramın olmazsa olmaz ürünlerini denetleyen ekipler, satışı yapılan yerlerde gramaj, ambalaj, fiyat tarifesi ve genel temizlik gibi konulara dikkat ediyor. Ekipler, denetimler esnasında uyulması gereken hijyen koşullarına ilişkin bilgilendirmelerde de bulunuyor. Denetimlerde ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığını da kontrol eden ekipler, vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamasının önüne geçiyor. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı, Zabıta, Yerel, Haberler

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