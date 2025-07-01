Marketin Kedisi Kendi Kendine Hareket Eden Kutuyla Panik Yarattı

Marketin Kedisi Kendi Kendine Hareket Eden Kutuyla Panik Yarattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'in Hopa ilçesinde bir markette, kedinin karton kutuyu hareket ettirmesi sonrası yaşanan panik anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Market sahibi, kutunun hareket ettiğini görünce korktu, fakat olayın üzerindeki kedi olduğu anlaşıldığında herkes güldü.

Artvin'in Hopa ilçesinde bir markette kedinin karton kutuyu hareket ettirmesiyle yaşanan kısa süreli panik anı, güvenlik kamerasına yansıyarak izleyenleri hem şaşırttı hem güldürdü.

Artvin'in Hopa ilçesinde bir markette meydana gelen ilginç olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Markete giren bir Kedi, karton kutuyu yerinden oynatınca içerideki kişi kısa süreli panik yaşadı. Kutunun kendi kendine hareket ettiğini sanan market sahibi durumu abisine bildirirken, olayın aslının kamera görüntülerine yansıması izleyenleri güldürdü.

Olay, Hopa'da Sinan Akbıyık ve kardeşi İnan Akbıyık'a ait markette meydana geldi. Markete giren bir sokak kedisi, içeride dolaştıktan sonra yiyecek bulamayınca masanın altındaki karton kutuya yöneldi. Kedinin kutuya müdahalesiyle kutu yerinden oynadı. O esnada dükkanda bulunan Sinan Akbıyık, kutunun hareket ettiğini görünce panik yaşadı. Ne olduğunu anlayamayan Akbıyık, durumu abisi İnan Akbıyık'a bildirdi.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen kardeşler, olayın sorumlusunun bir kedi olduğunu görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca büyük ilgi gördü.

"Kedimiz bize küçük bir şaka yaptı"

Market sahibi İnan Akbıyık, olayla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık 15 yıldır kardeşimle birlikte esnaflık yapıyoruz. Kapının önünde beslediğimiz kedilerimiz var. Olay günü kardeşim dükkanda otururken kutunun kendi kendine hareket ettiğini fark etmiş. İlk başta doğaüstü bir şey sanmış. Bana sorduğunda inanmadım. Sonrasında güvenlik kamerası görüntülerini izleyince kutuya kedinin çarptığını gördük. Hepimizi güldüren bir anı oldu. Sosyal medyada da ilgi görünce biz de çok şaşırdık."

Görüntüler, kısa sürede binlerce kez izlenerek kullanıcılar tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bahçeli, hastalığı sürecindeki iddialar hakkında ilk kez konuştu: Dublör kullanıyor diyenler...

Bahçeli "Dublör" ve "Robot" iddiaları hakkında ilk kez konuştu
Muhammed Yakut hayatını kaybetti

Muhammed Yakut hayatını kaybetti
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma Cemil Tugay'ın şikayetiyle başlamış

İzmir'i karıştıran operasyon Cemil Tugay'ın şikayetiyle başlamış
7 gollü inanılmaz maç! Al-Hilal, Manchester City'i devirdi

Suudi Arabistan takımı, dünya devini eledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yapay zekayla vurgun yapan çeteler Abdullah Gül'ü de isyan ettirdi

Abdullah Gül'ü isyan ettiren çete! Çareyi savcılığa başvurmakta buldu
Inter'de Hakan krizi! Takım arkadaşı esip gürleyince başkan resti çekti

Takım arkadaşı esip gürleyince başkan resti çekti
Padişah gibi! Tatilini Bodrum'da yapan Salah'a yapılan özel hizmetler yok artık dedirtti

Tatilini Bodrum'da yapan Salah'a sunulan özel hizmetlere bakın
30 yaşında hayatını kaybeden Nihal Candan'ın annesinden yürek yakan paylaşım

Gelinlik giydiği fotoğrafı ilk kez paylaştı! Yazdığı not yürek yaktı
İşte otomobilin içinde can veren 4 gencin son anları

İşte otomobilde can veren 4 gencin son anları
Borsa İstanbul 10 bin puanı aştı

Borsa İstanbul'da 3 ay sonra bir ilk
Market alışverişine giden kadın, poşeti gösterip isyan etti: Biz ülkece ne yaşıyoruz?

Market alışverişine giden kadın, poşeti gösterip isyan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.