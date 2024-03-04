Mardinli Kız Çocuklarından Gazze'ye Destek

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde kız çocukları, abluka altındaki Gazze için kumbaraya biriktirdikleri harçlıklarını Umut Kervanı Vakfı'na bağışladı.

İlçede, kız çocukları, dünyanın birçok yerinde devam eden çatışma ve zor durumlar karşısında dayanışma göstermek adına kendi harçlıklarını biriktirip Gazze için yardım kampanyalarına destek verdi.

Minik bağışçılar, biriktirdikleri harçlıkları Gazze'ye yardım gönderen sivil toplum kuruluşlarına teslim etti. - MARDİN