Mardin yerel: Kızıltepe Kaymakamı Cıdıroğlu'ndan örnek davranış

Mardin yerel haberi | Mardin'in Kızıltepe İlçe Kaymakamlığına atanarak görevine başlayan Kaymakam Fatih Cıdıroğlu, tebrik için çiçek gönderilmemesini, bunun yerine ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim yardımı için bağışta bulunulmasını istedi.

Mardin'in Kızıltepe İlçe Kaymakamlığına atanarak görevine başlayan Kaymakam Fatih Cıdıroğlu, tebrik için çiçek gönderilmemesini, bunun yerine ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim yardımı için bağışta bulunulmasını istedi.

2022 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle Kızıltepe Kaymakamlığına atanan Fatih Cıdıroğlu, örnek bir davranış sergiledi. Tebrik için gönderilecek çiçekler yerine öğrencilere yardım yapılmasını isteyen Kaymakam Cıdıroğlu, "Kıymetli Kızıltepeli hemşerilerim; ilçemizde göreve başlamış bulunuyorum. Sizlerden ricam, tebrik amacıyla kaymakamlık ve belediye başkanlığına tarafıma gönderilecek çiçekler yerine, Kızıltepe'de bulunan ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik eğitim yardımı yapmak amacıyla Kızıltepe Kaymakamlığı bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Başkanlığına nakdi bağış yapmanızdır. Yapılacak olan tüm bağışlar ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik şahsım başkanlığında sizlerin adınıza iletilecektir. Şimdiden destekte bulunacak hemşerilerime teşekkür ederim" dedi. - MARDİN