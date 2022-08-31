Mardin yerel haberleri | Mardin'de 30 ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı

Mardin'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü törenle kutlandı.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen program, Atatürk büstüne çelenklerin sunulmasıyla başladı. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mahmut Demirtaş ile 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hikmet Yokarıbaş tarafından çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam eden törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu.

Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Piyade Binbaşı Erman Yıldız yaparken günün anlam ve önemini belirten şiiri de Borsa İstanbul Anadolu Lisesi öğrencisi Zeliha Bakay okudu. Vali Demirtaş, törene katılan protokol üyelerinin, vatandaşların ve tören birliklerinin bayramını kutlayarak Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi fuaye alanında da tebrikat ve kabul törenine katıldı.

Törene Vali Mahmut Demirtaş'ın yanı sıra 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hikmet Yokarıbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Aydın Turhan, askeri ve mülki erkan, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ile vatandaşlar katıldı.

Kabul töreninin ardından 30 Ağustos Zafer Bayramı programı sona erdi. - MARDİN