Mardin yerel haberi... Diyarbakır ve Mardin'den Gelen Genç Futbolcular, İzmir Karşıyaka'da Fidan Dikti

Mardin yerel yerel haberine göre Karşıyaka Belediyesi, Diyarbakır ve Mardin’de yaşayan 8-14 yaş arası 60 genç futbolcuyu 1 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında Karşıyaka’da misafir etti. Yamanlar Gençlik Merkezi’nde kalan konuklar, bir hafta boyunca kenti gezdi, Karşıyaka Belediyesi’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı yürüyüşüne ve etkinliklerine katıldı. Konuk sporcular, KSK ve İzmir’deki diğer kulüplerin altyapı takımlarıyla dostluk maçları da yaptı.

Karşıyaka Belediyesi, Diyarbakır ve Mardin'de yaşayan 8-14 yaş arası 60 genç futbolcuyu 1 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında Karşıyaka'da misafir etti. Yamanlar Gençlik Merkezi'nde kalan konuklar, bir hafta boyunca kenti gezdi, Karşıyaka Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı yürüyüşüne ve etkinliklerine katıldı. Konuk sporcular, KSK ve İzmir'deki diğer kulüplerin altyapı takımlarıyla dostluk maçları da yaptı.

Konuk gençler, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'a da anlamlı birer hediye ile teşekkür etti. Başkan Tugay'a birer kitap hediye eden gençler, kendi şehirlerinden getirdikleri zeytin fidanlarını da Karşıyaka toprağıyla buluşturdu.

Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki zeytinlikte konuklarıyla birlikte fidanları diken Başkan Cemil Tugay, "Gençlerimiz, hocaları ile birlikte birer kitap ve yörelerinde yetişen türden zeytin fidanlarını bize hediye etmek üzere yanlarında getirmişler. Fidanlarımızı, hatıra olarak zeytinlik alanımıza birlikte diktik. Kalecilik yapan bir çocuğumuzun lakabı Muslera'ymış. Beraber diktiğimiz zeytine bir isim vermesini istedim. 'Muslera adını koyalım' dedi. Öyle yaptık. Zeytin Muslera, Karşıyaka'ya bu yıl diktiğimiz on binlerce fidanla birlikte büyüyecek. Fidanlar büyürken Karşıyaka'mızın ve ülkemizin çocuklarının da geleceğinin aydınlık olmasını, sağlık ve huzurla büyümelerini diliyorum. Genç sporcu kardeşlerimize ziyaretleri ve hediyeleri için çok teşekkür ediyorum" dedi.