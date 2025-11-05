Mardin TSO Üye İstişare Toplantısı Midyat’ta Gerçekleşti

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN)- Mardin Ticaret ve Sanayi Odası'nın üçüncü üye istişare toplantısı Midyat'ta yoğun katılımla gerçekleşti. Bine yakın iş insanının yer aldığı buluşmada Midyat'ın ekonomik potansiyeli ele alınırken, turizm, sanayi ve lojistik alanlarındaki projeler değerlendirildi.

Mardin Ticaret ve Sanayi Odası, "Ortak Hedefimiz ve Ortak Geleceğimiz" başlığıyla 3'üncü üye istişare toplantısını Midyat'ta gerçekleştirdi. Toplantıda Midyat ekonomisinin potansiyelini artıracak çalışmalar, kırsal kalkınma yatırımları, Midyat Organize Sanayi Bölgesi'nin kuruluş çalışmaları ve kentle ilgili devam eden lobi faaliyetleri masaya yatırılırken, oda üyelerinin sorun ve talepleri dinlendi.

Toplantının açılışında konuşan Midyat Kaymakamı Mehmet Kaya, ticaret ve sanayi odalarının iş dünyası ile devlet arasında stratejik bir köprü görevi üstlenen önemli kurumlar olduğunu vurguladı. Günümüzde Midyat'ın sadece tarihi geçmişi ile değil aynı zamanda her geçen gün geliştirdiği ekonomik potansiyeli ile anıldığını ifade eden Mehmet Kaya, "İlçemizin sanayi üretim ve turizm potansiyeli her geçen gün yükselen ve çevre kentlerin ekonomisine de yön veren bir misyona doğru ilerliyor. İstişare toplantımızda sadece geçmişimizi değil, önümüzdeki süreçte neler yapabileceğimizi sanayi üretimi noktasında hangi alanlara yoğunlaşacağımızı dinlemek bizler için verimli bir etkinlik olacaktır." dedi.

Mardin TSO Genel Sekreteri Çetin Sasa, istişare toplantılarının üyelerle doğrudan temas kurma, görüş ve önerileri dinleme konusundaki kararlılıklarının somut bir göstergesi olduğunu belirtti. Sasa, "Odamız son 3 yılda yalnızca mevcut hizmetleri sürdüren bir yapı değil; aynı zamanda kendini sürekli yenileyen, geliştiren ve üyelerinin ihtiyaçlarına göre dönüşen bir kurumsal organizasyon haline gelmiştir." diye konuştu.

"Ulaşımdan kaynaklı 55 bin ton karbon salınımının önüne geçerek 1.2 milyon adet ağacın kesilmesini engelledik"

Midyatla ilgili sürdürdükleri projelere değinen Mardin TSO Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Batuk, Mardin TSO Midyat Temsilciliği'nde Nisan 2024'te kurdukları Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün hem yeşil dönüşüm hem de dijitalleşme misyonlarını yansıtan en önemli göstergelerden birisi olduğunu söyledi. Batuk, Midyattaki üyelerimizin gerçekleştirdiği 2 bin 177 işlem için 304 bin 780 kilometre seyahat yapmasının önüne geçerek toplamda 4 bin 799 saat zaman tasarrufu ve maliyet avantajı sağladık. Aynı zamanda ulaşımdan kaynaklı 55 bin ton karbon salınımının önüne geçerek 1.2 milyon adet ağacın kesilmesini engelledik" dedi.

"Sözünü verdiğimiz 27 projemizin büyük bir bölümü devletimizin yatırım programları arasına alınmasını sağladık"

Mardin TSO'nun önümüzdeki yıl 100'üncü yaşının kutlanacağını belirten Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hatip Çelik, şunları söyledi:

"Göreve gelmeden önce sözünü verdiğimiz 27 projemizin büyük bir bölümü devletimizin yatırım programları arasına alınmasını sağladık. Midyat artık küçük bir ilçe değildir. Kentimizi artık bir bölge olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Aynı zamanda bölge ekonomimizin lokomotifinin tarım sektörüdür. Mezopotamya Ovası'nın yaklaşık 2 milyon dönümlük alanı bizim coğrafyamızda yer alıyor. Türkiye'de un, bulgur ve makarna ihracatının lideri konumunda yer alıyoruz. Bu alanda yıllık yaklaşık 1 milyar dolar ihracat gerçekleştiriyoruz. Bugün turizm sektörümüz sadece Mardin ve Midyat'ta değil 10 ilçemize yayılmış ve ciddi şekilde büyümeye devam ediyor. Kent genelimizde resmi rakamlara göre 40 bin araçtan oluşan bir lojistik filoya sahibiz."