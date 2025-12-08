Haberler

Mardin Masa Tenisinde Çifte Zafer: Türkiye Şampiyonası'na Girmeye Hak Kazandılar

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından düzenlenen Bölge Yarışmaları'nda Mardin ekibi, takım maçlarında Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı ve ferdi yarışmalarda bir sporcusu şampiyon oldu. Kulüp başkanı Zafer Karataş, elde ettikleri başarıları sistemli çalışmaya bağladı.

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) - Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından 5-7 Aralık'ta Diyarbakır'da düzenlenen Bölge Yarışmaları'nda Mardin ekibi önemli başarılara imza attı. Takım maçlarında Merit Grup Real Mardin Spor Kulübü Erkek Takımı, tüm rakiplerini yenerek Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Ferdi yarışmalarda ise Merit Grup Real Mardin sporcusu Ahmet Eren Özterlemez şampiyonluk kürsüsüne çıktı.

Merit Grup Real Mardin Spor Kulübü Başkanı Zafer Karataş, elde edilen başarıların sistemli çalışmanın ürünü olduğunu belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu şampiyonluklar tesadüf değil. Çok çalışarak, emek vererek hak ettiğimiz başarıları toplamaya başladık. Teknik ekibimizi ve sporcularımızı gönülden tebrik ediyorum. Mardin'i en iyi şekilde temsil etmek için tüm kulvarlarda mücadele ediyoruz. Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Beytullah Birlik'e ve ekibine teşekkür ederim. Malzeme ve ulaşım desteği ile her turnuvada yanımızda oldular."

Karataş, Mardin masa tenisinin her kategoride başarı elde ettiğini vurgulayarak, "Kadınlarda A takımımız Elit Lig'de, B takımımız 3. Lig'de namağlup, Erkek takımımız ise Süper Lig'de mücadele ediyor. 'Mardin Masa Tenisi Her Yerde' sloganı tam karşılığını buluyor. Mardin'i en üst seviyede temsil etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Merit Grup olarak spora ve eğitime desteğimiz sürecek" dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden tam destek

Mardin Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik de şunları söyledi:

"Masa tenisinde çok önemli sonuçlar alıyoruz. Hem üst liglerde hem altyapıda güzel neticeler var. Gençlerde şampiyon olan takımımızın yanı sıra, küçükler kategorisinde hem kızlarda hem erkeklerde kürsü dereceleri elde ettik. Miniklerde 3'üncülük, Minik Altı kategorisinde ise Türkiye Şampiyonası'nda çok iyi dereceler bizi gururlandırdı."

Birlik, destekleri dolayısıyla Zafer Karataş ve Merit Grup Real Mardin Spor Kulübüne teşekkür ederek, "Biz de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak tüm desteğimizi vermeye devam edeceğiz" dedi.

Konyasporlu Ndao tutuklandı! Zorbay Küçük'ün de aralarında olduğu 10 kişi adli kontrolle serbest

Bahis soruşturmasında ilk kararlar! Aralarında meşhur hakem de var
