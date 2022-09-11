Mardin haber | Mardin'den dost ve kardeş ülke Pakistan'a yardım eli

Mardin haberleri... Mardin Valiliği koordinesinde yürütülen yardım kampanyasında toplanan un ve gıda malzemelerini taşıyan insani yardım tırları, Muson yağmurları dolayısıyla sel afeti yaşanan dost ve kardeş ülke Pakistan'a gönderilmek üzere Van'a doğru yola çıktı.

Mardin Valiliği koordinesinde yürütülen yardım kampanyasında toplanan un ve gıda malzemelerini taşıyan insani yardım tırları, Muson yağmurları dolayısıyla sel afeti yaşanan dost ve kardeş ülke Pakistan'a gönderilmek üzere Van'a doğru yola çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı öncülüğünde ülke genelinde eş zamanlı olarak başlatılan ve Mardin'de de valilik koordinesinde yürütülen yardım kampanyası çerçevesinde Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü işbirliğinde hazırlanan insani yardımları taşıyan tırlar, Van'a hareket etti. 61 ton un, 11 ton bulgur, 8 ton makarna olmak üzere toplam 80 tondan oluşan insani yardımlar, binin üzerinde insanın hayatını kaybettiği, ülkenin neredeyse üçte ikisinin sularla kaplandığı, 1.1 milyon evin hasar gördüğü, 800 bine yakın hayvanın telef olduğu Pakistan'a gönderilmek üzere Van'a gönderildi. Tırlar Van'a ulaştıktan sonra AFAD koordinasyonunda 'İyilik Treni' ile yola çıkacak. - MARDİN