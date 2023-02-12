Mardin'den afet bölgesine 530'u tır 673 araç yardım malzemeleri ulaştırıldı

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle Mardin'den afet bölgesine 530'u tır olmak üzere 673 araç yardım malzemeleri gönderildi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle Mardin'den afet bölgesine 530'u tır olmak üzere 673 araç yardım malzemeleri gönderildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Mardin Valiliği koordinesinde bölgeye yardım araçları gitmeye devam ediyor. Çoğunlukla temel gıda maddeleri, çocuk bezi ile mamaları, su ve ekmek gibi maddeler araçlara yüklenerek afet bölgesinde oluşturulan depolama alanlarına sevk edildi.

Depremin ilk gününden bu yana valilik koordinesinde kaymakamlıklar, ilçe belediyeleri, Organize Sanayi Bölgesi, meslek kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları ve vatandaşların destekleri ile 530 adet tır, 108 adet kamyon, 21 adet minibüs, 10 adet kamyonet ve 4 adet pikap insani yardım malzemesi deprem bölgesine gönderildi.

Aynı zamanda depremin ilk gününden itibaren 630 binden fazla ekmekte afet bölgesine sevk edilerek ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldı. - MARDİN