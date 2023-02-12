Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mardin'den afet bölgesine 530'u tır 673 araç yardım malzemeleri ulaştırıldı

Yerel Haberler

Mardin'den afet bölgesine 530'u tır 673 araç yardım malzemeleri ulaştırıldı

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle Mardin'den afet bölgesine 530'u tır olmak üzere 673 araç yardım malzemeleri gönderildi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle Mardin'den afet bölgesine 530'u tır olmak üzere 673 araç yardım malzemeleri gönderildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Mardin Valiliği koordinesinde bölgeye yardım araçları gitmeye devam ediyor. Çoğunlukla temel gıda maddeleri, çocuk bezi ile mamaları, su ve ekmek gibi maddeler araçlara yüklenerek afet bölgesinde oluşturulan depolama alanlarına sevk edildi.

Depremin ilk gününden bu yana valilik koordinesinde kaymakamlıklar, ilçe belediyeleri, Organize Sanayi Bölgesi, meslek kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları ve vatandaşların destekleri ile 530 adet tır, 108 adet kamyon, 21 adet minibüs, 10 adet kamyonet ve 4 adet pikap insani yardım malzemesi deprem bölgesine gönderildi.

Aynı zamanda depremin ilk gününden itibaren 630 binden fazla ekmekte afet bölgesine sevk edilerek ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldı. - MARDİN

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Elbistan Tragger Mardin Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title