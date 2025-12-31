Haberler

Mardin'de Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Bazı Yollar Ulaşıma Kapatıldı

Mardin'de sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle Artuklu-Kızıltepe kara yolu geçici olarak kapatıldı. Diğer bazı yollar da trafik akışına kapandı. Yetkililer, vatandaşları yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) - Mardin'de sabah saatlerinde başlayan ve etkisini giderek artıran yoğun kar yağışı, kent genelinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle Artuklu– Kızıltepe kara yolu geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

Yetkililerden alınan bilgilere göre, yoğun kar yağışı ve buzlanma riskinin artması nedeniyle vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla bazı güzergahlarda trafik akışı durduruldu. Bu kapsamda Midyat–Nusaybin ve Midyat–İdil yolları yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldı. Kar yağışının etkisini sürdürmesi halinde Midyat–Dargeçit yolunun da kısa süre içerisinde ulaşıma kapatılabileceği bildirildi.

Karayolları ekiplerinin, kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Yetkililer, kar yağışı devam ettiği sürece sürücülerin zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları, kış lastiği ve zincir kullanımı konusunda dikkatli olmaları ve yapılacak resmi duyuruları yakından takip etmeleri yönünde uyarıda bulundu.

Kaynak: ANKA / Yerel
