Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Kilo Skunk ve 4 Gözaltı
Mardin'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 kilo 705 gram skunk, 569 gram metamfetamin, 10 kök kenevir bitkisi ve çok sayıda silah ele geçirildi. Operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.
Haber: Gülten AKGÜL
(MARDİN) - Mardin'de jandarma ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda, 7 kilo 705 gram skunk ele geçirildi. Operesyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Mardin İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Nusaybin ve Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu kaçakçılarına yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Belirlenen 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, adreslerde yaptıkları aramada 7 kilo 705 gram skunk, 569 gram metamfetamin, 10 kök kenevir bitkisi, hassas terazi, tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği ve 50 litre sahte alkollü içki ele geçirildi. Operasyonda, 4 şüpheli gözaltına aldı.