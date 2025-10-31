Haberler

Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Kilo Skunk ve 4 Gözaltı

Güncelleme:
Mardin'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 kilo 705 gram skunk, 569 gram metamfetamin, 10 kök kenevir bitkisi ve çok sayıda silah ele geçirildi. Operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) - Mardin'de jandarma ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda, 7 kilo 705 gram skunk ele geçirildi. Operesyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Nusaybin ve Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu kaçakçılarına yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Belirlenen 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, adreslerde yaptıkları aramada 7 kilo 705 gram skunk, 569 gram metamfetamin, 10 kök kenevir bitkisi, hassas terazi, tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği ve 50 litre sahte alkollü içki ele geçirildi. Operasyonda, 4 şüpheli gözaltına aldı.

Kaynak: ANKA / Yerel

