Mardin'de yürekleri ısıtan görüntüler: Polis ve çocukların kar topu savaşı kamerada

Mardin merkezde görev yapan trafik polisleri, akşam saatlerinde uygulama yaptıkları sırada çocukların kar topu oyununa dahil oldu. Görevlerini kısa bir süreliğine eğlenceyle birleştiren polislerin o anları çevredekiler tarafından ilgiyle izlendi.

Mardin'de etkili olan kar yağışı, kentte renkli görüntülerin oluşmasına neden oldu. Akşam saatlerinde Mardin merkezde devriye ve denetim görevini sürdüren trafik polis ekipleri, sokakta karın tadını çıkaran çocuklarla bir araya geldi.

Denetimden kar topu savaşına

Trafik akışını kontrol etmek ve güvenliği sağlamak amacıyla sahada olan ekipler, çocukların kendilerine kar topu atmasıyla oyuna dahil oldu. Bir anda resmi ekip aracının etrafında toplanan çocuklarla polisler arasında neşeli bir kar topu savaşı başladı. Polis memurlarının çocuklarla şakalaşması ve kar topu oynaması çevredeki vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.

Kentteki soğuk havaya rağmen içleri ısıtan o anlar, bölgedeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. - MARDİN