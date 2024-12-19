Üye Girişi
Haberler
Asgari ücret zammında beklenen gün geldi çattı
Beklenen gün geldi çattı! Erdoğan'ın hamlesi merakla bekleniyor
ABD'den 'İran'da rejim değişikliği mümkün mü?' sorusuna dikkat çeken yanıt
ABD'den İran'da rejim değişikliği sorusuna çarpıcı yanıt
İsrail askerleri, Gazze'de çocukları bilerek öldürdüklerini itiraf etti
Netanyahu'yu köşeye sıkıştıracak itiraf
Osman Gökçek'ten '600 milyon liralık ev' iddialarına yanıt
"Yarın bu parayı getiren kim olursa satarım"

Mardin'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Mardin'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

MARDİN - Mardin'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Artuklu ilçesi Vali Ozan Caddesi'nde 34 ZF 6409 plakalı Fiat otomobil 47 DR 974 otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'de Trafik Kazası: 3 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADİYE ALAV - Yerel
img

Yavaş'ın borçlarla ilgili iddiası ortalığı karıştıracak
img

Çuvallarla getirdiklerine kanmayın, karşılığında bakın ne alıyorlar
img

Real Madrid tarihine geçti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin dev içecek markası Aroma neyi var neyi yok satıyor
Türkiye'nin dev içecek markası neyi var neyi yok satıyor
İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor
Yine uzun kuyruklar oluştu
Sokak röportajında skandal Kürdistan sözleri
Sokak röportajında skandal "Kürdistan" sözleri: Hatta İstanbul da...
Gelin, imam nikahı sırasında sorulan soruyla afallayıp kaldı
Gelin, imam nikahı sırasında sorulan soruyla afallayıp kaldı
Mikrofonlar açık kaldı, AK Partili isimlerin diyalogları duyuldu: Çok yanlış yaptı Bakan Hanım
Mikrofonlar açık kaldı, AK Partili isimlerin diyalogları duyuldu
Yıldız kalecinin suratı paramparça oldu
Yıldız kalecinin suratı paramparça oldu

Son Dakika Haberleri

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? AÖF vize sınav sonuçlarına nasıl bakılır? AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı! Züleyha Ortak kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Züleyha Ortak kaç yaşında, nereli? Züleyha Ortak biyografisi! Buğra Gökce kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Buğra Gökce kaç yaşında, nereli? Buğra Gökce biyografisi! ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI İskenderun-Hatayspor maçı CANLI, HD izle! İskenderun-Hatayspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? SAYISAL LOTO SORGULAMA EKRANI! 18 ARALIK Sayısal Loto nasıl sorgulanır? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu belli oldu mu? Az önce deprem mi oldu? 19 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD ASGARİ ÜCRET ZAM TAHMİNLERİ! Yeni yılda asgari ücret zammı yüzde kaç olacak? Asgari ücret 3. toplantısı saat kaçta? ASGARİ ÜCRET HABERLERİ! Asgari ücret zammı bugün belli olur mu? 2025 Ocak asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak? 19 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI NE ZAMAN? Asgari ücret ne zaman belli olacak? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 19 ARALIK | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.