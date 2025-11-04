Mardin'de Trafik Bilinci İçin Proje: 'Sen de Geleceğin Parçası Ol'

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) - Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, "Sen de Geleceğin Parçası Ol" projesi çerçevesinde trafik bilinci farkındalığı oluşturmak amacıyla Artuklu ilçesinde bulunan 4 okuldaki 416 öğrenciyle bir araya geldi.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında "Sen de Geleceğin Parçası Ol" projesine imza attı. Artuklu ilçesindeki 4 okulda düzenlenen etkinliklerde 416 öğrenciye ulaşıldı. Polis ekipleri, çocuklara kitap hediye etti.

Etkinlikler kapsamında öğrencilere; trafik kuralları, yaya sorumlulukları, bisiklet güvenliği, trafik levhalarının önemi ve emniyet kemeri kullanımı konularında bilgiler verildi. Polis ekipleri, bu konuları çocukların ilgisini çekecek şekilde oyunlar, uygulamalı anlatımlar ve eğlenceli etkinliklerle aktardı. Eğitimle öğrencilerin hem keyifli vakit geçirmesi hem de trafik bilincinin küçük yaşta kazandırılması hedeflendi.