Mardin'de Toplu Ulaşıma Zam

MURAT AKGÜL

Mardin'de şehir içi ve ilçeler arası toplu ulaşım ücretlerine yüzde 30'un üzerinde yeni bir zam daha yapıldı. Yeni zamla birlikte şehir içi ulaşımda kartlı binişler 4 TL'den 5 TL 25 kuruşa yükseldi.

Mardin'de toplu ulaşım ücretleri, mart ayında yapılan artışın ardından yeniden zamlandı. Şehir içi ve ilçeler arası halk otobüsü ücretlerine yüzde 30'un üzerinde zam yapılırken yeni tarife bugün sabah saatlerinde uygulanmaya başlandı. Zam, kartlı binişlerin yanı sıra kartsız biniş tarifelerine de aynı oranda yansıtıldı.

BİR ZAM DAHA BEKLENİYOR

Yeni zamla birlikte şehir içi ulaşımda kartlı binişler 4 TL'den 5 TL 25 kuruşa yükseldi. İlçeler arası ulaşım ücretlerine de benzer oranda zam yapılırken Kızıltepe-Artuklu arası ulaşım ücreti 9 TL'den 12 TL'ye, Artuklu-Nusaybin arası 30 TL'den 40 TL'ye, Artuklu-Midyat arası da 30 TL'den 40 TL'ye yükseldi. Şehir içi ulaşımda kartsız binişler ise 5 TL'den 7 TL'ye çıktı. Aynı şekilde kartsız binişin 11 TL olduğu Kızıltepe-Artuklu ulaşım ücreti de 14 TL'ye yükseldi.

Dolmuş şoförleri, yapılan zamma mazot fiyatlarının yükselmesini gerekçe gösterdi. "Mazot fiyatı çok yüksek, ne yapalım" diyen şoförler, bir zam daha beklendiğini söyledi.

"MAZOT FİYATLARI DÜŞÜRÜLMELİ"

Vatandaşlar ise zamdan dolmuşa bindiklerinde haberdar olduklarını belirtti. Vedat Kızılkaya, "Her gün bir şeye zam geliyor. Nereye gideceğimizi şaşırdık. Her şey 10'a katlandı. Mazot çok yüksek, şoförlere de bir şey diyemiyoruz. Nasıl olacak bilmiyoruz" dedi.

Abdurrahman Efe isimli vatandaş da mazot fiyatlarının çok yüksek olduğunu söyledi. Efe, "Her şey çok pahalı. Mazot fiyatlarının düşürülmesi lazım" diye konuştu.

ANKA / Yerel