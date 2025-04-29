Mardin'de Tır Devrildi: 1 Kişi Yaralandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir tırın devrilmesi sonucu sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Mardin'de tır devrildi: 1 yaralı
MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tırın devrildiği kazada yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, henüz plakası öğrenilemeyen tır, Kızıltepe İpekyolu Derik Kavşağında kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET KURĞA - Yerel