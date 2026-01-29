Haberler

Mardin'de Hastane Önünde Silahlı Kavgada 6 Tutuklama

Güncelleme:
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir hastane önünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili 14 kişi gözaltına alındı, 6 kişi tutuklandı.

Haber: Gülten Akgül

(MARDİN) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde özel bir hastane önünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Olay, 26 Ocak'ta iki grup arasında çıkan tartışmanın silahlı çatışmaya dönüşmesiyle meydana geldi. Açılan ateş sonucu yaralanan 6 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 56 yaşındaki Suud Çeçen, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i serbest bırakılırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 6 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

