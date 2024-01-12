Mardin'de Selahaddin Eyyubi ve Kudüs'ün Fethi Geleneksel Türk Okçuluğu Bölge Şampiyonası Başvuruları Devam Ediyor

Mardin'de düzenlenecek Selahaddin Eyyubi ve Kudüs'ün Fethi Geleneksel Türk Okçuluğu Bölge Şampiyonası başvuruları sürüyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Mardin Valiliği, Mardin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu ve Okçular Vakfı işbirliğinde 15-17 Ocak tarihleri arasında Mardin'de 'Geleneksel Türk Okçuluğu Bölge Şampiyonası' düzenlenecek.

Fetihleri anlamak, Fatihleri anmak Kudüs'ün Fethi ve Selahaddin Eyyübi programı çerçevesinde düzenlenecek bölge şampiyonasına, Adıyaman, Batman, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Malatya, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerinden başvuru yapacak sporcuların katılacağı belirtildi.

Bireysel erkekler ve kadınlar kategorilerinde yapılacak yarışmalarda geleneksel kıyafetlerin giyileceği ve teknik kurulun kontrolünden geçen geleneksel ekipmanların kullanılacağı bildirildi.

Müsabakaların, 15-17 Ocak tarihleri arasında Mardin Artuklu Spor Salonunda gerçekleşeceği kaydedildi. - MARDİN