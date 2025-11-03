Mardin'de şehit ve gazi çocuklarına gezi

Mardin'de Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı tarafından şehit ve gazi çocuklarına yönelik gezi programı düzenlendi.

Mardin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çocukların moral ve motivasyonunu artırmak, birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirmek amacıyla programın gerçekleştirildiği belirtildi. Geziye Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Murat Karaarslan da eşlik etti. Karaarslan, etkinlikte emeği geçen Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar ve vakıf yöneticilerine teşekkür etti. - MARDİN