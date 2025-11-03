Haberler

Mardin'de şehit ve gazi çocuklarına gezi

Mardin'de şehit ve gazi çocuklarına gezi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'de Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı tarafından şehit ve gazi çocuklarına yönelik gezi programı düzenlendi.

Mardin'de Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı tarafından şehit ve gazi çocuklarına yönelik gezi programı düzenlendi.

Mardin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çocukların moral ve motivasyonunu artırmak, birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirmek amacıyla programın gerçekleştirildiği belirtildi. Geziye Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Murat Karaarslan da eşlik etti. Karaarslan, etkinlikte emeği geçen Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar ve vakıf yöneticilerine teşekkür etti. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Derbide tarihi gol!

Kimse beklemiyordu! Derbide tarihi gol
Sudan'ı kan gölüne çeviren Ebu Lulu: 2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim

"2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim"
Dünyanın konuştuğu anlaşmanın şifreleri! Süper güç Türkiye, tarihi imzayı böyle attırdı

Süper güç Türkiye, tarihi imzayı böyle attırdı
Fatih Ürek'in hayat mücadelesi sürüyor: Ece Erken son durumu açıkladı

Yoğun bakımda yaşam savaşı! Ece Erken son durumunu açıkladı
Güllü'nün ölümünde yeni detay: Oğluyla yaşadığı şiddet olayı ortaya çıktı

Güllü'nün şüpheli ölümünde yeni detay: Kayıtlar ortaya çıktı
Sadettin Saran'dan futbolculara dev prim

Futbolcuları havalara uçuracak müjdeyi verdi
Netanyahu katliama doymuyor! İdam cezası tasarısına onay verdi

Soykırımcı Netanyahu hepsini tek tek idam etmeye hazırlanıyor
Çürümüş cesedin Onur'a ait olduğu, anneden alınan DNA ile kesinleşti

Çürümüş cesedin kimliği, anneden alınan DNA ile kesinleşti
Galatasaray'ın eski yıldızı yeni takımında krallar gibi karşılandı

Krallar gibi karşılandı! Görüntüdeki ismi tanıdınız mı?
Ahmet Türk'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili çok konuşulacak çıkış

Ahmet Türk'ten Erdoğan'la ilgili çok konuşulacak çıkış
Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

Herkes ekran başına! Milyonların beklediği heyecan başlıyor
72 yaşındaki adamı namaza giderken vurdu! Kan donduran 'Çocuğunu öldürdü' iddiası

72 yaşındaki adamı namaza giderken vurdu! "Çocuğunu öldürdü" iddiası
Kasım ayı kira zam oranı belli oldu

Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.