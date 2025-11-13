Mardin'de PTT Şubesi Her Perşembe Kapalı, Yurttaşlar Mağdur

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) - Mardin'in tarihi Artuklu ilçesinde, Birinci Cadde üzerinde bulunan PTT şubesinin personel eksikliği dolayısıyla her perşembe kapalı olması yurttaşların tepkisini çekiyor.

Artuklu ilçesindeki PTT şubesi perşembe günleri hizmet vermiyor. Buna gerekçe olarak, şubedeki tek görevli personelin Mardin 70. Mekanize Piyade Tugayı'ndaki PTT şubesine hizmet vermek üzere görevlendirilmesi gösteriliyor.

Yurttaşlar ise mağduriyetlerini dile getiriyor.

İşlem yapmak için geldiği PTT şubesinin kapalı olduğunu öğrenen Talat Kılınç, "Yaşlıyım, dizlerim ağrıyor, uzak bir yerden yürüyerek geldim. Bir devlet kurumu hafta içi nasıl kapalı olur? O kadar da olmaz. İnsanların ihtiyacı var, borcunu ödemeye gelen var, hastası olan var. Cumartesi ve pazar kapalı olmasını anlıyorum ama haftanın ortasında perşembe günü kapalı olması kabul edilemez. Bu duruma acil bir çözüm bulunmalı" dedi.

"Bir fatura ödemek ya da kargo göndermek için bile şehir merkezine inmek zorunda kalıyoruz. Bu durum hem zaman kaybına hem de masrafa yol açıyor" diyen ilçe sakinleri, PTT'nin halka kesintisiz hizmet verebilmesi için personel sayısının artırılmasını ve şubenin haftanın her günü açık tutulmasını istiyor.

Yurttaşlar özellikle maaş ödemelerinin perşembe günlerine denk geldiği dönemlerde mağduriyetlerinin arttığını belirterek, işlemlerini yapmak için Yenişehir'deki diğer PTT şubesine gitmek zorunda kaldıklarını söyledi.