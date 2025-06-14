Mardin'de Otomobil Motosiklete Çarptı: 2 Yaralı

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Mardin'de meydana gelen kazada otomobil ile açık kasa motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Mardin'de otomobil, açık kasa motosiklete böyle çarptı: 2 yaralı

MARDİN - Mardin'de otomobil ile açık kasa motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Midyat Çevreyolu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre karşıya geçmeye çalışan 47 ADC 974 plakalı açık kasa motosiklet ile 06 NF 270 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan Abdurrahman D. ve Muzaffer A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ile polis sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TAYFUR DEMİR - Yerel
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