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Mardin'de okumak isteyen kız kardeşlere yardım

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Mardin'in Artuklu Kaymakamlığı, okumak isteyen iki kız kardeşe nakdi yardım ve kitap desteğinde bulundu.

Mardin'in Artuklu Kaymakamlığı, okumak isteyen iki kız kardeşe nakdi yardım ve kitap desteğinde bulundu.

Artuklu Kaymakamlığı, İhlas Haber Ajansı'nın okumak isteyen iki kız kardeşin haberini servis etmesi üzerine durumdan haberdar olup nakdi yardım ve kitap desteğinde bulundu. Artuklu Kaymakamı Mesut Tabakçıoğlu, okuma azmi ile gündeme gelen kız kardeşlere eğitim desteği verileceğini ve kızların okuması için devletim tüm imkanları yine yanlarında olacaklarını ifade etti. Sosyal yardımlaşma biriminin gerekli tespitleri yaptığını açıklayan Artuklu Kaymakamlığı, kız kardeşlerin okuma hayallerine koşması için seferber olduklarını belirtti. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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