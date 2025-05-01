Mardin'de Market Önünde Buzdolabı Devrildi

Mardin'de sözlü tartışma sırasında market önündeki buzdolabı devrildi

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında çıkan sözlü tartışma sırasında bir marketin önünde bulunan buzdolabı devrildi.

Edinilen bilgilere göre, Fırat Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında arbede yaşandı. Yaşanan gerginlik sırasında marketin önünde bulunan içecek dolabı yere devrildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlatırken, herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenildi.