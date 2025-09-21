Mardin'de Kızılay'dan Gazze için etkinlik

Mardin'de Türk Kızılay Derneği Artuklu Şubesi öncülüğünde, Mardin Kızılay Toplum Merkezi, Kadın, Engelsiz ve Genç Kızılay birimleri ile gönüllülerin katılımıyla ' Filistin'e ezgiler ve etkinlikler' programı düzenlendi.

Etkinlik, 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Parkı Kudüs Evi önünde gerçekleştirildi. Açılış konuşmasında Artuklu Kızılay Şube Başkanı Şehmus Arı, Kızılay'ın 7 Ekim'den bu yana Gazze halkının yanında olduğunu belirterek, her zaman mazlumların sesi olacaklarını vurguladı.

Program kapsamında Artuklu Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Baştuğ, Gazze üzerine sohbet gerçekleştirdi. Engelsiz Kızılay Birim Başkanı Riyad Tezcan, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ezgilerle programa katkı sundu. Kadın Kızılay Birimi tarafından düzenlenen soru-cevap etkinliğinde ise doğru yanıt veren katılımcılara çeşitli hediyeler verildi. Genç Kızılay ekibi tarafından ikramlarda bulunulurken, gönüllüler çocuklar için yüz ve el boyama etkinlikleri yaptı. Katılımcılar ayrıca, Sumud gemisi filosu için dayanışma amacıyla kurdele bağlama etkinliğine katıldı. Program sonunda ezgiler ve dualarla Filistin halkına destek mesajı verildi, nakdi yardım toplandı.

Kızılay yetkilileri, "Kalplerimiz Gazze ile. Mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz. İyiliği büyütmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - MARDİN