Mardin'de Kış Mevsiminde de Turizm Hareketliliği Sürüyor

Türkiye'nin önemli turizm kentlerinden Mardin'de, kış aylarında da turizm hareketliliği devam ediyor. Soğuk havaya rağmen farklı illerden kente gelen ziyaretçiler, Mardin'in tarihi yapıları, kültürel dokusu, yöresel lezzetleri ve misafirperverliği karşısında duydukları memnuniyeti dile getiriyor. Samsun'dan gelen Gülşah Özsöz, şunları söyledi:

"Arkadaşlarımla önce Şanlıurfa'ya, oradan da buraya gezmeye geldik. Mardin tarih kokuyor. Yapılaşması, yerel kıyafetleri ve yiyecekleri ile hepsi çok farklı ve çok güzel. Akşam Reyhani gecesine gittik, o da çok keyifliydi. Çok beğendim, gerçekten çok güzel bir şehir. Bugün de biraz gezeceğiz. İlk izlenimim; çok güzel bir yer olduğu yönünde. Yenişehir tarafından girince şaşırdım tabii ama buraya girince gerçek Mardin'in burası olduğunu anladım. İnanılmaz mistik, çok hoş bir yer. Herkes gelip görsün, gezsin ama bence her yere biraz daha bakılmalı. Tarihi yapılara daha çok özen gösterilmeli. Ben ülkemizin her yerini seviyorum."