Mardin'de Hırsızlık Yapan 4 Şüpheli Yakalandı

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) - Mardin'de iş yerinden hırsızlık yapan 4 şüpheli, polis ekiplerinin 4 saatlik çalışması sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Artuklu ilçesinde iş yerinden cep telefonu hırsızlığı yapan şüphelilerin yakalamalarına yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalar sonucunda hırsızlık yaptıkları tespit edilen 4 şüphelinin kimliği kısa sürede belirlendi.

Şüphelilerin il dışından Mardin'e geldikleri ve suçun ardından bir minibüsle Diyarbakır istikametine kaçmaya çalıştığını tespit eden ekipler düzenledikleri operasyonda şüphelileri suça konu eşyalarla birlikte yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki sorgu işlemleri sürüyor.