Mardin'de Halı Mağazası İndirimleriyle İzdiham Yarattı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yeni açılan bir halı mağazasının indirim kampanyası izdihama yol açtı.

Merkez Gündoğan Mahallesi'nde hizmete giren mağaza sahibi, sosyal medya hesaplarından halı ve battaniyelerde büyük indirim yaptığını duyurdu. Kampanyayı duyan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren mağaza önüne akın etti. Kapıların açılmasıyla birlikte içeride yoğunluk yaşanırken, dışarıda ise metrelerce kuyruk oluştu. - MARDİN