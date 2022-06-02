Mardin'de güneş çarpması uyarısı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mardin'de güneş çarpması uyarısı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Mardin'de güneş çarpması uyarısı

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, güneş çarpmasına karşı uyardı.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, güneş çarpmasına karşı uyardı.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Hava Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin yaptığı açıklamada, "Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta başına kadar bölgemiz genelinde etkisini sürdürmesi bekleniyor. Günün en yüksek hava sıcaklıklarının Mardin'de 35 ile 38 dereceler civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Mevsim normalleri üzerindeki sıcak havalar nedeniyle öğle saatlerinde (11 ile 16 saatleri arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir. Oluşması muhtemel riskler güneş çarpmasıdır" denildi. - MARDİN

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Diyarbakır Mardin Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title