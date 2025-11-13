Mardin'de Gümrük Kaçağı 7 Bin 900 Paket Sigara Ele Geçirildi

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) – Mardin'in Midyat ilçesinde polis ekiplerince bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 7 bin 900 paket sigara ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Midyat Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri kaçakçılıkla mücadele kapsamında ilçede yol kontrol uygulaması düzenledi.

Ekipler durdurdukları bir araçta yaptıkları aramada gümrük kaçağı 7 bin 900 paket sigara tespit etti. Sigaralara el koyan ekipler, araçtaki 3 şüpheliyi gözaltına aldı.