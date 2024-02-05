Mardin'de engelli genç pazar arabasıyla geçimini sağlıyor

Mardin'de anne babasız büyüyen engelli genç Murtaza Sünek, üstüne 'pazar taksi' yazdırdığı el arabası ile 9 yıldır geçimini pazar alışveriş torbalarını taşıyarak sağlıyor.

Mardin'de yaşayan, anne babasız büyüyen 21 yaşındaki engelli genç Murtaza Sünek, küçük yaştan itibaren amcasının aldığı el arabası ile evlere pazar torbası taşıyor. Pazarı ve yaptığı işi sevdiğini söyleyen Sünek, "Çocuk yaştan itibaren bu işi yapıyorum. Amcam bana bir el arabası aldı. Daha sonra çalışıp parasını ödedim. Haftanın 4 günü pazarlarda insanların torbalarını evlere taşıyorum. Mesleğimi, pazarda çalışmayı çok seviyorum. Küçük yaşta annemi kalp krizinden, babamı da trafik kazasında kaybettim. Şimdi ağabeyimle birlikte yaşıyorum. Evimi geçindiriyorum. Ev için alışveriş yapıyorum" dedi.

Pazarda günde 500 ile 700 lira arası kazandığını belirten Sünek, "İlk başladığımda iş kolay geliyordu. Daha sonraları, zaman geçtikçe ağır yüklerden dolayı belimde sıkıntı yaşamaya başladım. Sabahtan akşama kadar evlere el arabası ile torba taşıyorum. Uzak mesafeye de gidiyorum, yakın mesafeye de gidiyorum. Pazarın başında alıyorsam 30 liraya götürüyorum, sonlara doğru alıyorsam da 20 liraya götürüyorum. Ekmek paramı kazanıyorum" diye konuştu. - MARDİN