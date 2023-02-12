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Mardin'de "doğalgazı tasarruflu kullanın" uyarısı

Yerel Haberler

Mardin'de 'doğalgazı tasarruflu kullanın' uyarısı

Deprem felaketinin ardından BOTAS borularında oluşan hasarın giderilmesi için çalışmalar başlatıldı.

Deprem felaketinin ardından BOTAS borularında oluşan hasarın giderilmesi için çalışmalar başlatıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından BOTAS borularında oluşan hasarın giderilmesi için çalışmalar başlatıldı. Başlatılan çalışmanın 2 gün süreceği tahmin edilirken Mardin'de doğalgazın tasarruflu kullanılması için uyarıda bulunuldu. Yapılan uyarıda hayati önem taşımadıkça doğalgazın kullanılmaması ve kullanılacaksa ise akşam saat 19: 00-22: 00 arası kullanılması gerektiği belirtildi. Açıklamada, "Mardin'e gaz ulaştıran BOTAS boru hatlarında deprem nedeniyle hasarlar oluşmuştur. İletim hatlarındaki onarım çalışmalarına başlanmış olup 2 gün süreceği tahmin edilmektedir. Konutların doğalgaz akışının kesilmemesi için vatandaşlarımızın, şehir içi boru hattı şebekesinde kalan doğalgazı tasarruflu ve bilinçli tüketmesi gerekmektedir. İki gün sureyle gündüz saatlerinde zorunlu haller dışında tüketim yapılmaması, ısınma amaçlı cihazların akşam saat 19: 00-22: 00 arası kullanılması ve hayati önem haricinde doğalgaz tüketimi gerçekleştirilmemesini tüm abonelerimize önemle duyuruyoruz" denildi. - MARDİN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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