Mardin'de Denetimli Serbestlik ve Milli Eğitim İş Birliği ile Sosyal Sorumluluk Projesi

Mardin'de Denetimli Serbestlik ve Milli Eğitim İş Birliği ile Sosyal Sorumluluk Projesi
Güncelleme:
Mardin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan projede, denetimli serbestlik yükümlüleri köy okullarındaki çocuklara ücretsiz saç tıraşı yaparak topluma katkıda bulunuyor. Proje, kamu hizmetini sosyal sorumluluk çerçevesinde yeniden tanımlamayı hedefliyor.

Mardin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, kamu hizmetine sosyal sorumluluk boyutu kazandıran örnek bir proje hayata geçirildi.

Proje kapsamında denetimli serbestlik yükümlüleri, köy okullarında eğitim gören ve kuaför imkanı bulunmayan çocukların ücretsiz saç tıraşını yaparak hem topluma fayda sağladı hem de kendi rehabilitasyon süreçlerine katkıda bulundu. Mardin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yetkilileri, projenin amacının kamu hizmetini sadece bir yükümlülük olarak değil, topluma katkı sunan anlamlı bir görev olarak yeniden tanımlamak olduğunu belirtti. Bu kapsamda çocukların kişisel bakım ihtiyaçlarının karşılanmasıyla birlikte özgüvenlerinin arttığı, eğitimlerine daha mutlu bir şekilde devam ettikleri ifade edildi.

Projede görev alan yükümlüler ise yaptıkları hizmetin kendilerine manevi bir tatmin sağladığını, bu sayede topluma yeniden kazandırılma süreçlerinin güçlendiğini dile getirdi. Yetkililer, uygulamanın cezalandırma odaklı değil, toplumsal faydayı önceleyen bir kamu hizmeti anlayışını yansıttığını vurguladı.

Mardin'de örnek bir sosyal sorumluluk modeli olarak değerlendirilen proje, farklı kamu kurumlarının ortak çalışmasıyla hayata geçirilirken, diğer iller için de iyi bir uygulama örneği olma niteliği taşıyor. - MARDİN

