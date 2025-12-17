Haberler

Mardin'de Vatandaşın Ekonomi Tepkisi: Şeker Alıyoruz, Çay Bitiyor, Çay Alıyoruz, Yağ Bitiyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'de artan yaşam maliyetleri dar gelirli vatandaşları zor durumda bırakıyor. Asgari ücretin yetersiz kaldığını belirten halk, kira ve gıda fiyatlarının sürekli artışıyla karşı karşıya kalıyor ve ekonomik durumu eleştiriyor.

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) - Mardin'de yaşam maliyetlerinin artması, dar gelirli vatandaşların geçim mücadelesini her geçen gün daha da zorlaştırıyor. Asgari ücretin temel harcamaları karşılamada yetersiz kaldığını dile getiren vatandaşlar; kira, elektrik, gıda ve diğer zorunlu giderlerdeki sürekli artış nedeniyle ekonomik olarak ciddi bir çıkmazda olduklarını belirtiyor.

Mardin'de artan kira, gıda ve enerji maliyetleri karşısında geçim sıkıntısının derinleştiğini belirten vatandaşlar, mevcut gelirlerle temel ihtiyaçların dahi karşılanamadığını ifade ederek, ekonomik gidişata tepki gösterdi.

Üniversite mezunu olan fakat meyve satıcılığı yapan Muhammet Yıldız, şunları ifade etti:

"Sabahtan akşama kadar tezgahtadaki meyvelerin 3, 4 kilosunu satamıyorum. Maalesef asgari ücret yetmiyor. Kiralar biraz pahalı. Örneğin 25 binden başlıyor. Dükkanlar aynı şekilde. Elektrik borcu 4-5 liradan başlıyor. Tek bir kişi yetmiyor, biraz zor oluyor. Ben 26 yaşındayım, okul okudum, üniversite de bitirmişim, tablada meyve satıyorum. Zor bir şey yani" dedi.

Abdulbari Özdemir de şöyle konuştu:

"Türkiye'de çok güzel verim var, verimli topraklar var, madenler var. Ama insanlarda para yok. Bu yüzden para dönmüyor. Para dönmediği için de herkes birbirine muhtaç bir şekilde bakıyor. Ekonomiyi sorarsanız, ekonomi düzelmeyecek. Düzelmemesinin nedeni de düzelirse insanlar insan gibi yaşayacaklar. İnsan gibi yaşadıklarına da haklarına sahip çıkacaklar. Bu haklarına sahip çıkması da bazılarının işine gelmeyecek. Bu yüzden ekonominin düzelme şansı yok. Yoksa Türkiye'de çok güzel verim var, verimli topraklar var, madenler var. Bunlar işlendiği zaman çok iyi olur. Bunu Türk vatandaşı ya da Türk iş adamları işlettiğinde para içeride dönecek. Ama maalesef ki biz onun yüzde 10'u, yüzde 15'ini kadar alıyoruz. Geri kalanı yurt dışına gidiyor. Yani bugün işte 22 bin 500 TL midir nedir bilmiyorum, o civarlarında bir şeydir. 50 bin tl olsa ne yazar? Kira olmuş 20 bin lira. Bu insanlar yemek yemeyecek mi? Çocuklar giyinmeyecek mi? Çocuklar gezmeyecek mi?"

"Çocuğum iki gün okula gidemiyor, bir ayakkabıyı alamıyoruz ona"

Kadir Solhan, "Her şey zamlanmış. Kimse kendini besleyemiyor. Eskiden bir kişi çalışıyordu, on kişiyi besliyordu. Şimdi on kişi çalışıyor, bir kişiyi dahi besleyemiyor. Kendini besleyemiyor. Şeker alıyoruz, çay bitiyor. Çay alıyoruz, yağ bitiyor. Geçim zor olmuş. Bilmiyoruz ne yapacağız. Nereye kadar zam gidecek? Çocuğum iki gün okula gidemiyor, bir ayakkabıyı alamıyoruz ona" diyerek tepkisini dile getirdi.

Kaynak: ANKA / Yerel
Adli emanet soyguncusu Erdal Timurtaş ve eşi için kırmızı bülten çıkarıldı

Tarihi soygun sonrası firar eden çift için harekete geçildi
Yılın son anketinde sürpriz sonuç! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu

Yılın son anketinde sürpriz sonuç! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sörloth maç kadrosuna alınmadı

Maç kadrosuna alınmadı
Sadettin Saran 'Yorum yaparsa döner ücretsiz' diyen esnafın gönderisine kayıtsız kalmadı

"Yorum yaparsa döner ücretsiz" diyen esnafa kayıtsız kalmadı
'İlaçtır' dedi, paylaştı! Cam kenarındaki bornozlu pozları çok konuşuldu

"İlaçtır" dedi, paylaştı! Cam kenarındaki bornozlu pozları çok konuşuldu
Sayılı günler kaldı! ABD'den gündem yaratacak SDG kararı

ABD "Artık yalnızsın" dedi, 400 bin savaşçıdan Türkiye'ye destek geldi
Sörloth maç kadrosuna alınmadı

Maç kadrosuna alınmadı
Devlet 3,2 milyar liralık genel sağlık sigortası primi alacağından vazgeçecek

Tarih netleşti! Devlet, yüz binlerce kişinin borcunu siliyor
Raflardaki büyük tehlike! En iyi ihtimalle engelli bırakıyor

Raflardaki büyük tehlike! En iyi ihtimalle engelli bırakıyor
Dev fuhuş operasyonunda çarpıcı ayrıntı! Kadınları SGK'lı çalışan gibi göstermişler

Sapıkların elinden kurtarılan kadınlarla ilgili çarpıcı SGK detayı
Dededen kalma mesleğinde 60 bin TL'ye çırak bulamıyor

60 bin TL'ye çırak bulamıyor
Resmi Gazete'de yayımlandı! Antep fıstığıyla ilgili önemli karar

Resmi Gazete'de yayımlandı! Antep fıstığıyla ilgili önemli karar
Bursa'daki baba-kızın aynı evde ölümündeki sır perdesi aralandı

Baba-kızın ölümündeki sır perdesi aralandı! Detaylar korkunç
Türkiye'yi alarma geçiren serseri İHA! Vur emri Eskişehir'den verilmiş

Ankara'yı alarma geçiren serseri İHA! Vur emriyle füzeler ateşlendi
Galatasaray'dan gece yarısı Icardi açıklaması

Galatasaray'dan gece yarısı Icardi açıklaması
title