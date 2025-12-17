Mardin'de Vatandaşın Ekonomi Tepkisi: Şeker Alıyoruz, Çay Bitiyor, Çay Alıyoruz, Yağ Bitiyor

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) - Mardin'de yaşam maliyetlerinin artması, dar gelirli vatandaşların geçim mücadelesini her geçen gün daha da zorlaştırıyor. Asgari ücretin temel harcamaları karşılamada yetersiz kaldığını dile getiren vatandaşlar; kira, elektrik, gıda ve diğer zorunlu giderlerdeki sürekli artış nedeniyle ekonomik olarak ciddi bir çıkmazda olduklarını belirtiyor.

Mardin'de artan kira, gıda ve enerji maliyetleri karşısında geçim sıkıntısının derinleştiğini belirten vatandaşlar, mevcut gelirlerle temel ihtiyaçların dahi karşılanamadığını ifade ederek, ekonomik gidişata tepki gösterdi.

Üniversite mezunu olan fakat meyve satıcılığı yapan Muhammet Yıldız, şunları ifade etti:

"Sabahtan akşama kadar tezgahtadaki meyvelerin 3, 4 kilosunu satamıyorum. Maalesef asgari ücret yetmiyor. Kiralar biraz pahalı. Örneğin 25 binden başlıyor. Dükkanlar aynı şekilde. Elektrik borcu 4-5 liradan başlıyor. Tek bir kişi yetmiyor, biraz zor oluyor. Ben 26 yaşındayım, okul okudum, üniversite de bitirmişim, tablada meyve satıyorum. Zor bir şey yani" dedi.

Abdulbari Özdemir de şöyle konuştu:

"Türkiye'de çok güzel verim var, verimli topraklar var, madenler var. Ama insanlarda para yok. Bu yüzden para dönmüyor. Para dönmediği için de herkes birbirine muhtaç bir şekilde bakıyor. Ekonomiyi sorarsanız, ekonomi düzelmeyecek. Düzelmemesinin nedeni de düzelirse insanlar insan gibi yaşayacaklar. İnsan gibi yaşadıklarına da haklarına sahip çıkacaklar. Bu haklarına sahip çıkması da bazılarının işine gelmeyecek. Bu yüzden ekonominin düzelme şansı yok. Yoksa Türkiye'de çok güzel verim var, verimli topraklar var, madenler var. Bunlar işlendiği zaman çok iyi olur. Bunu Türk vatandaşı ya da Türk iş adamları işlettiğinde para içeride dönecek. Ama maalesef ki biz onun yüzde 10'u, yüzde 15'ini kadar alıyoruz. Geri kalanı yurt dışına gidiyor. Yani bugün işte 22 bin 500 TL midir nedir bilmiyorum, o civarlarında bir şeydir. 50 bin tl olsa ne yazar? Kira olmuş 20 bin lira. Bu insanlar yemek yemeyecek mi? Çocuklar giyinmeyecek mi? Çocuklar gezmeyecek mi?"

"Çocuğum iki gün okula gidemiyor, bir ayakkabıyı alamıyoruz ona"

Kadir Solhan, "Her şey zamlanmış. Kimse kendini besleyemiyor. Eskiden bir kişi çalışıyordu, on kişiyi besliyordu. Şimdi on kişi çalışıyor, bir kişiyi dahi besleyemiyor. Kendini besleyemiyor. Şeker alıyoruz, çay bitiyor. Çay alıyoruz, yağ bitiyor. Geçim zor olmuş. Bilmiyoruz ne yapacağız. Nereye kadar zam gidecek? Çocuğum iki gün okula gidemiyor, bir ayakkabıyı alamıyoruz ona" diyerek tepkisini dile getirdi.