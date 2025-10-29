Haberler

Cumhuriyet'in 102. Yılı Mardin'de Coşkuyla Kutlandı

Güncelleme:
Cumhuriyet’in 102’nci yılı, Mardin’de düzenlenen törenlerle kutlandı. 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Meydanı’ndaki kutlamalarda konuşan Vali Tuncay Akkoyun, “İnanç, cesaret ve fedakarlıkla yazılan bir destana dönüşen Cumhuriyet aziz milletimizin ruhunda yeşeren umutla filizlenerek bugün ulu bir çınara dönüşmüştür” dedi.

Haber: Gülten AKGÜL

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102'nci yıl dönümü, Mardin'de düzenlenen törenle kutlandı. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, merkez Artuklu ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Törene Vali Tuncay Akkoyun, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, askeri ve mülki erkan, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, sivil toplum örgütleri, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşan Vali Akkoyun, Cumhuriyet'in Mardin'in çok kültürlü yapısıyla bütünleştiğini belirterek, "Cumhuriyet, Mardinimizin asırlardır sürdürdüğü birlikte yaşama kültürünün mayasıdır. Mardin farklı dinlerin, dillerin ve kültürlerin barış içinde bir arada yaşadığı eşsiz bir şehirdir. Cumhuriyet'in bizlere sunduğu ortak değerler etrafında kenetlenerek kardeşçe ve hoşgörü içinde birlikte yaşama iradesinin en güzel örneğini sergilemekteyiz" diye konuştu.

"Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'ni yaşatma, koruma ve yüceltme görevini gençlere emanet etmiştir" diyerek gençlere seslenen Vali Akkoyun, "Sizlerden en büyük isteğimiz vatanımıza, milletimize, devletimize, ezanımıza, bayrağımıza, demokrasimize ve Cumhuriyetimize her şartta sahip çıkmanızdır. Yürekten inanıyorum ki siz, Cumhuriyetimizin 102. yılında bir yıldız gibi parlayacaksınız. Ecdadımızdan aldığımız ilhamla, Cumhuriyet'in nice yüzyıllara emin adımlarla ilerlemesi için üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yapmaya özen gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kutlamalar, öğrencilerin şiir okumaları, halk oyunları gösterileri ve kortej yürüyüşüyle sona erdi.

Kaynak: ANKA / Yerel
