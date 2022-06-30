Mardin'de çölyak hastaları için ekilen karabuğdayın hasadı yapıldı

Mardin'de çölyak hastaları için ekimi yapılan karabuğdayın ilk hasadı yapıldı. Hasatta 600 kilo buğday elde edildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesinin başlattığı çalışmalarla şehirde bulunan bine yakın çölyak hastası için karabuğday ekimi yapılmıştı. 60 günde yetişen karabuğdayın ilk hasadında 600 kilo rekolte elde edildi. Mardin Valisi Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mahmut Demirtaş, çölyak hastaları için bir fırın açacaklarını ve buğdayı öğütüp ekmek haline getirerek maddi durumu yetersiz olan hastalara ücretsiz dağıtacaklarını söyledi.

Karabuğdayın ilk hasadında 600 kilo rekolteye ulaştıklarını belirten Vali Demirtaş, "Mardinimizde yaklaşık olarak bin vatandaşımız çölyak hastalığına yakalanmış ve bu hastalığı hakikaten çok ciddi bir şekilde yaşıyor. Tabii bunların en büyük problemi glutensiz ekmek bulamamaları. Biz bu sene inşallah Mardin'de ilk defa bir karabuğday ekimi yaptık sözleşmeli olarak ve bugün hasadını yaptık. 10 dekarlık bir alan üzerine yaklaşık 600 kilo civarında karabuğday aldık. Allah kısmet ederse bundan sonra bu ekimimiz de devam edecek" dedi.

Çölyak hastaları için karabuğday fırını açacaklarını bildiren Vali Demirtaş, "Aynı zamanda büyükşehir belediyesi olarak bir fırın alacağız ve bu fırında karabuğday öğüttükten sonra karabuğday ekmeği yapacağız. Glutensiz ekmek üretimi yapacağız ve bunu inşallah kısmet olursa bizim memleketimizde bulunan çölyak hastası vatandaşlarımıza, özellikle maddi durumu iyi olmayanlara ücretsiz bir şekilde dağıtacağız. Bu yıl 600 kilo civarında bir üretim yapıldı. Tabii bu ilk denemeydi. Yani bir demoydu. İnşallah yılda 2-3 defa rahat ürün alabilme imkanımız var. Aynı zamanda Orta Anadolu'da bu karabuğday yaklaşık 90 gün içerisinde yetişiyorken bizim Mardin'imizde 60 gün içerisinde yetişme imkanı oldu. Bu da buranın coğrafyasından kaynaklı, inşallah bir yılda 2-3 tane ürün almayı düşünüyoruz. Bundan sonra çölyak hastalarımızın bu problemlerini çözmüş olacağız" diye konuştu. - MARDİN

İhlas Haber Ajansı / Yerel