Mardin'de çocuklar soğuk havada derede yüzdü - Haberler

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Mardin'de çocuklar soğuk havada derede yüzdü

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Mardin'de çocuklar soğuk havada derede yüzdü

Mardin'de eksi 8 dereye kadar düşen hava sıcaklığı ve kar yağışına rağmen çocuklar Mardin'in Kızıltepe ilçesi Yenikent Mahallesinde derede yüzmenin keyfini çıkardı.

KIZILTEPE, MARDİN (İHA) - Mardin'de eksi 8 dereye kadar düşen hava sıcaklığı ve kar yağışına rağmen çocuklar Mardin'in Kızıltepe ilçesi Yenikent Mahallesinde derede yüzmenin keyfini çıkardı.

Soğuk havaya aldırış etmeyen çocuklar etraftaki insanların şaşkın bakışları arasında yüzmeye devam etti. Mardin'in her mevsim ayrı güzelliğe büründüğünü dile getiren Muhammed Sami Akgül, "Hava çok soğuk ama bizi derede yıllardır ilk defa bu kadar su var ve bizde bu derede ilk defa yüzüyoruz hava çok soğuk olmasına rağmen yüzmek istedik. İnşallah yazın da deremizde su olur ve yüzeriz" dedi. - MARDİN

Mardin'de çocuklar soğuk havada derede yüzdü

Mardin'de çocuklar soğuk havada derede yüzdü

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kızıltepe, Mardin, kar, su, Yerel, Haberler

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Yorumlar (1)

Fakır:

diz kapağına bile gelmeyen suda yürürken nasıl yüzmüşler acaba

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