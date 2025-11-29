Mardin'de Aile Cinayeti Soruşturmasında Tutuklu Şüpheli Sayısı 3'e Çıktı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 25 Kasım'da meydana gelen aile cinayeti soruşturmasında bir kişi daha tutuklandı. Şu ana kadar 3 kişi tutuklandı, diğer şüphelinin işlemleri devam ediyor.
Haber: Gülten Akgül
(MARDİN) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 25 Kasım'da Mehmet Kaya, Berna Kaya ve 5 yaşındaki kızları Samyeli'nin öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında 1 kişi daha tutuklandı. Cinayet soruşturmasında tutuklu şüpheli sayısı 3'e yükseldi.
Olaya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 kişiden birinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheli, cumhuriyet savcısınca sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından "delil karartmak" suçundan tutuklandı. Böylece soruşturmada tutuklu şüpheli sayısı 3 oldu.
Gözaltındaki diğer kişinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.
Kaya ailesinin 3 ferdinin öldürülmesine ilişkin soruşturmada komşuları M.C. "kasten öldürme", V.E. ise "delil karartma" suçundan geçen günlerde tutuklanmıştı.