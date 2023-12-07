Mardin'de Sağlık Bakanlığı'nca 80 yaş ve üzeri yaşlıların aktif, üretken ve sağlıklı yaşam sürmelerini desteklemek amacıyla hayata geçirilen Sağlıklı Yaş Alma Merkezi hizmete girdi. Doktor, hemşire ve sağlık personelinden oluşan ekip, her ay düzenli olarak 80 yaş ve üzeri bireyleri evinde ziyaret ederek gerekli durumlarda tedavisini yapacak.

- Mardin'de 80 yaş ve üzeri yaşlılara yerinde hizmet

MARDİN - Mardin'de Sağlık Bakanlığı'nca 80 yaş ve üzeri yaşlıların aktif, üretken ve sağlıklı yaşam sürmelerini desteklemek amacıyla hayata geçirilen Sağlıklı Yaş Alma Merkezi hizmete girdi.

Sağlık Bakanlığı'nca, 80 yaş ve üzeri yaşlıların aktif, üretken ve sağlıklı yaşam sürmelerini desteklemek amacıyla hayata geçirilen Sağlıklı Yaş Alma Merkezi Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde açıldı. Doktor, hemşire ve sağlık personelinden oluşan ekip, her ay düzenli olarak 80 yaş ve üzeri bireyleri evinde ziyaret ederek gerekli durumlarda tedavisini yapacak. Evde tedavisi yapılamayan yaşlılar ise, randevu alınıp hastanede muayenesi gerçekleştirildikten sonra tekrar evine götürülecek.

Evde Sağlık Uzmanı Doktor Emre Arslan, sağlıklı yaşama birimi artık aktif olarak görev almakta olduğunu belirterek, uzman olarak bulunduğunu, mobil hizmette pratisyen hekim, hemşireler ve gerontolog çalışmakta olduğunu söyledi.

80 yaş üstü hastalara hizmet ettiklerini belirten Arslan, "Burada çalışmamızdaki prensibimiz 80 yaş üstü hastaların primer bakımını sağlayarak sağlıklı bir şekilde yaşlanmalarını ve hayatını sürdürmelerini sağlamak. Evde bakım hizmetlerinden farkımız tam bağımlı hale gelmemiş hastaları değerlendirmektir. Buradaki önem, giderek yaşlanan nüfusta yaşlı hastalarımızı daha iyi takip edebilmek ve daha iyi yönetebilmektir. En uygun tedavi ve iyi şartlarda sağlayabilmek için bulunmaktayız" dedi.

Pilot uygulama olarak bir mahallede başladıklarını ifade eden Dr. Arslan, "Kayıtlı 150 hastamız bulunmaktadır. Her birim olarak 300 hastaya bakım sağlıyoruz. Burada hastayı yerinde görüp yerinde muayene edip hastayı yerinde tanıyıp değerlendirip gerekli bulgularını sağlamaktayız. Gerekli fizik muayenesini yaptıktan sonra mobil olarak buraya getirip gerekli diğer muayenelerini sağladıktan sonra uygun gördüğümüz durumda fizyoterapi, diyetisyen veya psikolog hizmetlerini sağlıyoruz. İleri tetkik ve tedavilerini uyguluyor ve gerekli durumlarda da ileri birimlere sevkini sağlıyoruz" diye konuştu.

Tedavi gören 80 yaşındaki Halise Karakaş, bu uygulamadan çok memnun olduklarını dile getirdi. Karakaş, "Eskiden hastaneye gidene kadar çok zorlanıyordum, ama şimdi gelip beni evden alıyorlar. Uygulamadan çok memnunum. Dün yine gelip beni hastaneye götürdüler. Gerekli tedavilerimi yaptılar. Hepsine teşekkür ederim" şeklinde konuştu.