Mardin'de 32 yıl önce şehit edilen 26 vatandaş dualarla anıldı

Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Kayalıpınar Mahallesi'nde, 32 yıl önce terör örgütü tarafından şehit edilen 26 vatandaş için anma programı düzenlendi.

Kayalıpınar Mahallesi'nde gerçekleştirilen programda, İlçe Müftüsü Ateullah Kartal tarafından şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Şehitlerin hatıraları bir kez daha saygı ve minnetle yad edildi.

Programına katılan Midyat Kaymakamı Mehmet Kaya, "Aziz şehitlerimize ve hayatını kaybeden kardeşimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Anma programına, Midyat Kaymakamı Mehmet Kaya, Garnizon Komutanı İstihbarat Kurmay Albay Ersin Kemençe, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit ve gazi yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Programının ardından ilçe protokolü, mahalle sakinlerinden vefat eden bir vatandaşın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. - MARDİN