Mardin'de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı
Mardin'de 30 Ağustos Zafer Bayramı, Vali Tuncay Akkoyun'un Atatürk büstüne çelenk sunmasıyla başlayan törenle kutlandı. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu ve 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda tören gerçekleştirildi. Vali Akkoyun, davetlilere tebriklerini iletti ve derece yapan öğrencilere madalya ve kupa takdim etti. Törene birçok önemli isim ve vatandaşlar katıldı.
30 Ağustos Zafer Bayramının 102. yıl dönümünde tüm yurtta olduğu gibi Mardin'de de coşkuyla kutlandı.
Vali Tuncay Akkoyun'un Atatürk büstüne çelenk sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla devam etti. Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajının okunmasının ardından Vali Tuncay Akkoyun'un ev sahipliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkında tören gerçekleştirildi.
Vali Tuncay Akkoyun, kabul törenine katılan davetlilerin 30 Ağustos Zafer Bayramını tebrik etti. Etkinliklerde spor dalında derece yapan öğrencilere Vali Tuncay Akkoyun madalya takıp kupa takdim etti. Törene, Vali Tuncay Akkoyun, 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, vali yardımcıları, kaymakamlar, siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit ve gazi yakınları ile vatandaşlar katıldı. Kabul töreninin ardından 30 Ağustos Zafer Bayramı programı sona erdi. - MARDİN