Mardin'de 2025 Yılının İlk Bebeği Dünyaya Geldi
Mardin'de özel bir hastanede 2025 yılının ilk bebeği 00.04'te dünyaya geldi. Normal doğumla 2 kilo 975 gram ağırlığında bir erkek bebek dünyaya getiren anne, mutluluğunu paylaştı.
Mardin'de 2025 yılının ilk bebeği 00.04'te dünyaya geldi.
Mardin'de özel bir hastanede 00.04'te normal doğumla 2 kilo 975 gram ağırlığında bir erkek bebek dünyaya getiren anne, yılın ilk dakikalarında bebeğini dünyaya getirmenin mutluluğunu yaşadı. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel